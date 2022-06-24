Роструд одобрил поведение уходящих иностранных компаний

Ведомство не регистрирует обращений граждан из-за нарушений их прав в связи с сокращением или простоем.
«Полноценно платят за простой; бывают ситуации, когда заблаговременно объявляют о сокращении, но с очень серьезными выплатами», — рассказал он.
Здесь, по мнению Иванкова, играет роль жесткое наблюдение за уходом иностранных представительств со стороны различных госведомств.
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