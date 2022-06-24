Налоговики собираются звонить домой тем, кто заявил вычет по НДФЛ

Налоговая служба планирует упростить проверку декларации по НДФЛ и подтверждающих вычеты документов.
Чтобы сократить срок проверки, налоговики готовы звонить людям домой и просить прислать недостающий документ, а не завершать проверку и начинать новую.
В 2021 году с трех месяцев, установленных Налоговым кодексом, срок сократился до 80 календарных дней. В марте 2022 года 3-НДФЛ проверяли немногим более 30 календарных дней. В апреле — 22 дня.
Ранее мы рассказывали о том, что люди ждут вычета по полгода. Тогда как глава ФНС Даниил Егоров заявлял, что вычеты по НДФЛ теперь дают за 15 дней.