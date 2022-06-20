😕 ФНС обещает вычеты по НДФЛ за 15 дней. Но люди ждут их по полгода

Напомним, сейчас в НК срок камеральной проверки 3-НДФЛ — 3 месяца. 15 дней — это обещание ФНС, которое в нормативке не закреплено.

Наша подписчица в «Красном уголке бухгалтера» посетовала, что сдала декларацию 3-НДФЛ еще в ноябре 2021 года. За это время налоговики потеряли часть документов и их пришлось досылать повторно. Но и это не помогло. Воз и ныне там, хотя прошло уже полгода.

Семья из 4 человек (мама, папа, взрослый сын и несовершеннолетний ребенок) купила квартиру в 2020 году. В ноябре 2021 года они сдали 2 декларации — от взрослого сына и мамы. Сыну деньги вернули в феврале. А с декларацией мамы что-то пошло не так.

Вот такая была хронология:

ноябрь 2021 — сдача декларации;

декабрь 2021 — требование от ИФНС предоставить выписку из ЕГРН (которая вообще-то была сдана вместе с декларацией). Выписку женщина отправила повторно;

апрель 2022 — вызов в ИФНС и устная рекомендация связаться с Росреестром, чтобы они вновь сформировали файл о приобретении объекта для загрузки в личный кабинет. Росреестр отправил данные повторно;

май 2022 — жалоба на налоговиков о бездействии;

июнь 2022 — требование о предоставлении документа, подтверждающего родство.

Участники обсуждения советуют женщине жаловаться в УФНС, Прокуратуру.

Как показывает практика, такие жалобы срабатывают.

А еще налоговиков может подстегнуть отправленный им расчет процентов за просрочку с возвратом налога.

Как рассказывают коллеги, через день после такой жалобы с суммой процентов деньги перечисляют на счет, а жалобы просят отозвать.

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