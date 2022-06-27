Региональные перечни недвижимости будут не нужны, когда все ОС начнут облагать по кадастру

Поясним, региональные власти составляют перечни объектов, облагаемых налогом на имущество по кадастру. В эти перечни входят торговые центры, бизнес-центры, а также здания, в которых более 20% площади занято под офисы.

Но как быть, если власти никак не могут проверить процент офисной площади, так как в здание их попросту не пускают?

Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме от 08.06.2022 № 03-05-04-01/54144.

Там сказано, что одного только предположения о том, что в здании много офисов, мало, чтобы вносить его в кадастровый перечень.

Так что если в здание не пустили, то оно не должно автоматически облагаться по кадастру.

Кроме того, Минфин напомнил, что еще в прошлом году основными направлениями налоговой политики запланирован постепенный переход на имущественный налог по кадастру. А значит, региональные перечни больше будут не нужны.

Напомним, аналогичный план есть в новые «основных направлениях». О нем мы рассказывали здесь.