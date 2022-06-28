НДФЛ

Минфин призвал не путать проценты по займам с процентами по вкладам. Первые облагаются НДФЛ

В 2021 и 2022 годах с процентов по вкладам не платят НДФЛ. Эта норма действует только для банковских вкладов. Если компания выплачивает физлицу проценты по займу, НДФЛ нужно платить.

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Разъяснения дает Минфин в письме от 07.06.2022 № 03-04-05/53627.

Отмена НДФЛ со вкладов произошла по закону от 26.03.2022 № 67-ФЗ.

Освобождение от налога доходов, полученных физлицами в виде процентов по договору займа, законом № 67-ФЗ не предусмотрено.

Такие доходы облагаются НДФЛ в общеустановленном порядке.

Кстати, ранее Минфин разъяснял, что по доходам от выданных займов нельзя применять НПД, а нужно платить именно НДФЛ (письмо от 20.02.2022 № 03-11-11/12103).

Причем ранее в письме № 03-11-11/12103 от 20.02.2021 была абсолютно противоположная точка зрения. В нем говорится, что закон не запрещает платить НПД с процентов по займам.

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