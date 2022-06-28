НДФЛ

Учет НДФЛ придется вести в новом регистре

С 2023 года поменяется состав реквизитов регистра налогового учета по НДФЛ, в котором отражаются доходы, вычеты и налог (бывшая форма 1-НДФЛ).

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Утвержденной формы такого регистра нет. Налоговые агенты могут разработать бланк сами. Но в нем должен быть определенный перечень реквизитов. Они перечислены в пункте 1 статьи 230 НК.

С 2023 года бланк придется переделать.

Оттуда надо убрать дату перечисления налога в бюджет и реквизиты платежного поручения.

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Такая норма содержится в законопроекте о введении единого налогового счета.

С 2023 года можно будет делать одну платежку на все налоги. Срок уплаты — до 28 числа.

По НДФЛ есть свои особенности: платить налог надо до 28 числа по доходам, выплаченным с 23 числа прошлого месяца по 22 число текущего месяца.

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