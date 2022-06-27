Валютные операции

🤷 SWIFT-переводы через Тинькофф идут 8 и более дней. Это нормально?

Из-за увеличения проверок SWIFT-переводы клиентов Тинькофф идут по 8 дней. Банк обещает проводить их быстрее.

Версия для печати

Сам Тинькофф отводит на отправку платежей 8 дней. Но клиенты утверждают, что платежи, которые ушли после 16 июня до сих пор не исполнены.

Представители банка объяснили увеличение срока перевода ростом проверок со стороны западных банков. «Будем стараться проводить их быстрее» — пообещали на горячей линии Тинькофф.

«В ближайшие недели окно возможностей для SWIFT-переводов в России будет значительно сужаться. Банкам приходится также подстраиваться под эти правила и самим менять условия SWIFT-переводов, чтобы сохранить саму возможность осуществления таких переводов для клиентов» — сообщает глава Тинькофф Станислав Близнюк.

Минимальный порог для SWIFT-переводов $20 тыс. Тинькофф установил 16 июня. Сначала банк планировал ввести комиссию за переводы в валюте 3% от суммы, но не менее 200 у.е. и не более суммы перевода. Но потом решил не брать комиссию за отправленные до 16 июня переводы, которые не дошли до получателя.

Ранее по теме:

Тинькофф улучшит условия по счетам в иностранной валюте, но ограничит SWIFT-переводы

Мария Дородных, Подготовься к сдаче отчетности за 6 месяцев!

ВЕБИНАР про сдачу отчетности за II—квартал 2022 года

Проверь все ли изменения в налогах и учете учтены!

На вебинаре «Новое в отчетности за 6 месяцев 2022 года: как отчитаться без штрафов» вы узнаете:

  • как будет сделан обзор изменений и разъяснений ФНС по НДС;
  • про налог на прибыль и налог на имущество организаций
  • а также об информационных письмах и рекомендациях Минфина по применению новых ФСБУ.

Успей занять место на вебинаре!

Записаться (Осталось 10 мест)

Повышение квалификации

Мероприятия

Разместить
Налоговые споры

Недоимка, вылезшая после получения субсидии — не повод ее возвращать. Так считают суды

Компания получила субсидию на дезинфекцию, но позже налоговики нашли недоимку. Они потребовали субсидию вернуть, компания этого не сделала, те пошли в суд. Суды единогласно приняли сторону компании.

Криптовалюта

Нелегальные сделки россиян на криптобиржах продолжаются. Их уже сотни тысяч

Росфинмониториг видит, что только на двух криптобиржах проводят сделки сотни тысяч россиян. В этой связи провели 400 финансовых расследований, более 20 уголовных дел было заведено, заявил глава ведомства Юрий Чиханчин.

Страховые взносы

Для ИП сроки уплаты 1-процентных взносов за 2021 год перенесли на 3 июля 2023 года. Но не для всех

До 1 июля 2022 года ИП должны были уплатить страховые взносы с дохода свыше 300 тыс. рублей. Но этот срок отодвинули на год для тех, кто ведет деятельность в отраслях из перечня.