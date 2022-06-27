🤷 SWIFT-переводы через Тинькофф идут 8 и более дней. Это нормально?

Сам Тинькофф отводит на отправку платежей 8 дней. Но клиенты утверждают, что платежи, которые ушли после 16 июня до сих пор не исполнены.

Представители банка объяснили увеличение срока перевода ростом проверок со стороны западных банков. «Будем стараться проводить их быстрее» — пообещали на горячей линии Тинькофф.

«В ближайшие недели окно возможностей для SWIFT-переводов в России будет значительно сужаться. Банкам приходится также подстраиваться под эти правила и самим менять условия SWIFT-переводов, чтобы сохранить саму возможность осуществления таких переводов для клиентов» — сообщает глава Тинькофф Станислав Близнюк.

Минимальный порог для SWIFT-переводов $20 тыс. Тинькофф установил 16 июня. Сначала банк планировал ввести комиссию за переводы в валюте 3% от суммы, но не менее 200 у.е. и не более суммы перевода. Но потом решил не брать комиссию за отправленные до 16 июня переводы, которые не дошли до получателя.

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