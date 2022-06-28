Финансовый кризис

У оборудования Cisco и IBM в РФ заканчиваются лицензии. Параллельный импорт не поможет

Российские компании, которые используют оборудование Cisco и IBM, не могут продлить лицензии на ранее приобретенную технику.

Версия для печати

Как пишут «Ведомости», когда лицензии закончатся, оборудование перестанет работать. Параллельный импорт эту проблему решить вряд ли поможет, считают специалисты.

Без лицензии не получится активировать новые устройства и продолжить работу и техобслуживание старой техники.

После истечения срока текущих лицензий техника упомянутых американских брендов в нашей стране перестанет работать.

Прежде всего пострадают системы сетевого оборудования Cisco и систем хранения данных, которые работают под управлением процессоров на архитектуре IBM Power.

Лицензии данных компаний оформлялись на один год, с последующим пролонгированием.

При этом пользователи рассказали, что у оборудования Cisco после многочисленных жалоб на отключение после истечения срока годности лицензий, подключили специальный функционал. Он позволяет обновить софт и работать на оборудовании дальше.

 

Гость, Подготовься к сдаче отчетности за 6 месяцев!

ВЕБИНАР про сдачу отчетности за II—квартал 2022 года

Проверь все ли изменения в налогах и учете учтены!

На вебинаре «Новое в отчетности за 6 месяцев 2022 года: как отчитаться без штрафов» вы узнаете:

  • как будет сделан обзор изменений и разъяснений ФНС по НДС;
  • про налог на прибыль и налог на имущество организаций
  • а также об информационных письмах и рекомендациях Минфина по применению новых ФСБУ.

Успей занять место на вебинаре!

Записаться (Осталось 10 мест)
Финансовый анализ

Управление финансовыми рисками предприятия: что важно знать

Глобальный экономический кризис, набирающий обороты с конца февраля текущего года, является временем повышенного возникновения финансовых рисков для любого предприятия. Именно сейчас бизнес должен быть готов их преодолевать, а подойти к этому периоду с готовой стратегией минимизации финансовых рисков.

Повышение квалификации

Самозанятые

Может ли самозанятый быть трудоустроен в компании

На первый взгляд, конечно, нет: ведь налоговая строго преследует схемы подмены трудовых отношений договором с самозанятым. Но закон не запрещает самозанятому работать у вас по ТК и оказывать услуги другим юридическим или даже физическим лицам.

Может ли самозанятый быть трудоустроен в компании
Трудовые отношения

Что делать сотрудникам, если компания уходит с российского рынка?

За последние несколько месяцев многие зарубежные компании заявили об уходе с российского рынка или о приостановке деятельности на территории страны. Для ряда высококлассных специалистов, которые даже не задумывались о новой работе, происходящее стало причиной для вынужденной смены карьерной траектории. Но как это сделать и найти достойную замену иностранному работодателю в России?

Что делать сотрудникам, если компания уходит с российского рынка?

Мероприятия

Разместить
ЕНП (единый налоговый платеж)

❗ С 2023 года надо будет сдавать в ИФНС новые отчеты об авансовых платежах

Если платить налоги и взносы надо раньше, чем сдавать по ним отчет, или отчета по этому налогу нет вообще, то в ИФНС надо будет направлять уведомление, чтобы там знали, что вы не просто так закинули деньги на ЕНС, а есть обязанность заплатить налог.

Самозанятые

Самозанятый выполняет ремонт. Какие документы нужны заказчику?

Самозанятым можно поручить практически любую задачу: это выгодно и безопасно. Главное, подобрать достойного исполнителя и правильно все оформить. Допустим, вы решили поручить самозанятому ремонт офиса, магазина или цеха — отлично. Рассказываем, какие документы на каком этапе защитят от претензий.

Самозанятый выполняет ремонт. Какие документы нужны заказчику?
Учет расходов

Транспортные расходы в торговле. Виды, формы, документы и учет

Многие компании используют услуги транспортной логистики. Например, на производстве: начиная от доставки сырья и материалов, заканчивая транспортировкой готовой продукции. При этом неважно, использует предприятие для перевозки свой транспорт или арендованный — важно правильно вести учет расходов, чтобы избежать проблем с налоговой инспекцией.

Транспортные расходы в торговле. Виды, формы, документы и учет
Жилищное законодательство

Какие гарантии есть у покупателей квартир в новостройках

При покупке квартиры в новостройке обычно заключается ДДУ — договор участия в долевом строительстве. Покупатель называется дольщиком. До сдачи дома у него есть только право требования квартиры, но не само жилье.

Какие гарантии есть у покупателей квартир в новостройках