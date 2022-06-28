У оборудования Cisco и IBM в РФ заканчиваются лицензии. Параллельный импорт не поможет

Как пишут «Ведомости», когда лицензии закончатся, оборудование перестанет работать. Параллельный импорт эту проблему решить вряд ли поможет, считают специалисты.
Без лицензии не получится активировать новые устройства и продолжить работу и техобслуживание старой техники.
После истечения срока текущих лицензий техника упомянутых американских брендов в нашей стране перестанет работать.
Прежде всего пострадают системы сетевого оборудования Cisco и систем хранения данных, которые работают под управлением процессоров на архитектуре IBM Power.
Лицензии данных компаний оформлялись на один год, с последующим пролонгированием.
При этом пользователи рассказали, что у оборудования Cisco после многочисленных жалоб на отключение после истечения срока годности лицензий, подключили специальный функционал. Он позволяет обновить софт и работать на оборудовании дальше.