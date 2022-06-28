Банки смогут не выполнять решение суда по исполнительным листам

Механизм разработан для перекрытия так называемой «молдавской схемой», когда деньги обналичивают и выводят через исполнительные документы.
Теперь получить взысканные через суд средства можно только на российские счета.
Так власти рассчитывают перекрыть канал, по которому в прошлом году незаконно вывели 26 млрд руб., сообщает РБК.
Центробанк не раз заявлял, что противодействовать этой схеме сложно из-за того, что банки должны проводить платежи по исполнительным листам даже в случае наличия подозрений.