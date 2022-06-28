Интернет и IT

Обновить продукты Microsoft и SAP с августа можно будет только через VPN

В августе 2022 года Microsoft и SAP закроют возможность скачивать обновления ПО для пользователей с российскими IP. Придется искать отечественные аналоги или ставить VPN.

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С августа отключат корпоративных клиентов, прогнозируют аналитики Bloomberg.

Частные пользователи Windows еще в июне почувствовали ограничения. Microsoft закрыла россиянам доступ к обновлениям и бета-тестированию.

Эти ограничения пользователи обходят с помощью VPN или установки пиратских версий Windows. Поэтому в России на 250% вырос спрос на пиратское ПО Microsoft.

Сейчас у российских корпоративных клиентов не должно быть проблем в обновлениями ПО от Microsoft. Об этом CNews рассказал директор управления бизнеса Microsoft в компании Softline Андрей Благоразумов.

Некоторые зарубежные программы уже сейчас способно заменить отечественное ПО. Поэтому полная остановка деятельности российскому бизнесу не грозит.

Однако переходить на российский софт ни бизнес, ни госструктуры не торопятся. Минцифры даже пришлось призвать чиновников к ответу из-за иностранного софта.

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