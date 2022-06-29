По цифровым финансовым активам будет налог на прибыль 13% и не будет НДС

Госдума в третьем чтении приняла закон.

При реализации цифровых прав, включающих одновременно цифровые финансовые активы и утилитарные цифровые права, налоговая база для НДС будет определяться как разница между ценой реализации (с НДС) и ценой приобретения (с НДС).

Что касается налога на прибыль, то для российских обладателей цифровых активов ставка 13%, для иностранных организаций — 15%.

По НДФЛ определять налоговую базу по операциям с ЦФА будут с учетом расходов по таким операциям.

Удерживать и платить НДФЛ с доходов от цифровых активов будут налоговые агенты, в том числе операторы информсистем.

Цифровые финансовые активы (не путайте с цифровой валютой) — это цифровые права, включающие: требования денег;

участие в капитале непубличных акционерных обществ;

права по ценным бумагам и передаче права их требования.

В реестре инфосистем, работающих с ЦФА, сейчас три организации, включая Сбербанк.