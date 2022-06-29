«Яндекс» ликвидирует ирландскую дочку Yandex Finance, «чтобы никого не провоцировать»

В Ирландии действуют пониженные ставки налога на прибыль для IT-компаний (12,5%).
По примеру Google и Apple, «Яндекс» рассчитывал на ирландские льготы. Но теперь компания передумала развивать бизнес в этой стране.
Об этом сообщил ТАСС со слов пресс-службы компании.
Неназванный сотрудник «Яндекса» прокомментировал «Ъ» ситуацию так: «Отказались от идеи, чтобы никого не провоцировать».
Ранее мы писали, что «Яндекс» решила закрыть свой инвестиционный проект из-за санкций в отношении банка ВТБ. А «дочка» Google готова обанкротиться из-за невозможности исполнить обязательства.