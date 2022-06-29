IT-компании

«Яндекс» ликвидирует ирландскую дочку Yandex Finance, «чтобы никого не провоцировать»

Ирландская структура «Яндекса» подала заявление о добровольном закрытии.

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В Ирландии действуют пониженные ставки налога на прибыль для IT-компаний (12,5%).

По примеру Google и Apple, «Яндекс» рассчитывал на ирландские льготы. Но теперь компания передумала развивать бизнес в этой стране.

Об этом сообщил ТАСС со слов пресс-службы компании.

Неназванный сотрудник «Яндекса» прокомментировал «Ъ» ситуацию так: «Отказались от идеи, чтобы никого не провоцировать».

Ранее мы писали, что «Яндекс» решила закрыть свой инвестиционный проект из-за санкций в отношении банка ВТБ. А «дочка» Google готова обанкротиться из-за невозможности исполнить обязательства.

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