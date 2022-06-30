Аренду апартаментов хотят перевести на НПД

На совместном заседании Минфина и ФНС обсуждали вопрос по применению НПД при аренде апартаментов, пишет «Коммерсантъ».

Поясним: апартаменты — это нежилое помещение. Поэтому их аренда под НПД не подпадает.

Разъяснения по этому поводу давал Минфин (письмо от 07.12.2020 № 03-11-11/106478).

Ранее «Опора России» предлагала дать право самозанятым сдавать в аренду апартаменты. Аналогичное мнение высказывали в Торгово-промышленной палате.

Более того, уже несколько лет пытаются принять закон об апартаментах. Власти прорабатывают вопрос внесения поправок в ЖК, согласно которым все апартаменты (в том числе уже построенные) будут переведены в статус жилых помещений. Но пока ничего в этом плане не изменилось.

Апартаменты по-прежнему — не жилье, а значит, там нельзя прописаться и нельзя платить НПД, сдавая их в аренду.