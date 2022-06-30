В следующем году богатые заплатят на 40% больше налогов

Такой расчет сделал Минфин в проекте бюджета.

Речь идет о дополнительных сборах налог с дохода свыше 5 млн рублей, то есть о превышении повышенной ставки над обычной.

Часть налога (по ставке 13%) остается в региональном бюджете, а повышенные 2% уходят на федеральный уровень. Эти деньги пойдут в благотворительный фонд «Круг добра» для лечения детей с редкими заболеваниями.

Кстати, в 2021 году лидерами по поступлениям НДФЛ 15% стали такие регионы как Москва, Санкт-Петербург, Подмосковье.

В Минфине заявили, что по мере восстановления экономики после ковидного 2021-го наблюдался и рост доходов населения, в том числе облагаемых по ставке в 15%, пишут «Ведомости».

Пока что-то менять в прогрессивной шкале власти не намерены. Хотя такие предложения уже есть.

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