В следующем году богатые заплатят на 40% больше налогов

Такой расчет сделал Минфин в проекте бюджета.
Речь идет о дополнительных сборах налог с дохода свыше 5 млн рублей, то есть о превышении повышенной ставки над обычной.
Часть налога (по ставке 13%) остается в региональном бюджете, а повышенные 2% уходят на федеральный уровень. Эти деньги пойдут в благотворительный фонд «Круг добра» для лечения детей с редкими заболеваниями.
Кстати, в 2021 году лидерами по поступлениям НДФЛ 15% стали такие регионы как Москва, Санкт-Петербург, Подмосковье.
В Минфине заявили, что по мере восстановления экономики после ковидного 2021-го наблюдался и рост доходов населения, в том числе облагаемых по ставке в 15%, пишут «Ведомости».
Пока что-то менять в прогрессивной шкале власти не намерены. Хотя такие предложения уже есть.
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