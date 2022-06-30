Работодатель «забыл», что сотрудница была в отпуске и не выплатил ей компенсацию

Работница съездила в отпуск, а при возвращении уволилась. За компенсацией расходов на проезд, положенной жителям Крайнего Севера, она обратилась к прежнему работодателю спустя 1,5 месяца. Работодатель посчитал увольнение работника основанием для невыплаты компенсации.

Суд разобрался, что работница на самом деле использовала отпуск и по Закону о гарантиях и компенсациях северянам имела право на эту компенсацию. Региональный нормативный акт разрешает обращаться за компенсаций как до начала отпуска, так и после него в течении всего календарного года.

А тот факт, что заявление о возмещении стоимости проезда подано после увольнения, не лишает работника права на получение возмещения.

Такой вывод сделала Судебная коллегия в Апелляционном определении по гражданским делам Верховного Суда Республики Коми от 28 апреля 2022 г. по делу № 33-2823/2022.

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