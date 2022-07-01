Блокировка счетов по 115-ФЗ

🚦 Всех банковских клиентов разделили на зеленых, желтых и красных. Заработала платформа ЗСК

С 1 июля все банки будут получать от ЦБ информацию о группе риска, к которой регулятор относит их клиентов. Заработала платформа «Знай своего клиента», так называемый светофор от ЦБ.

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В системе есть сведения о 7 млн юрлиц и ИП.

Их ЦБ разделил на три группы:

  • низкого уровня риска (зеленая группа) – там сейчас 99% компаний и ИП;
  • среднего уровня риска (желтая группа) – там сейчас 0,7% компаний и ИП;
  • высокого уровней риска (красная группа) – там сейчас 0,3% компаний и ИП.

Между клиентами из зеленой группы операции проводят без проблем.

Если же клиент из красной группы, будет незамедлительный запрет почти на все его операции.

Обжаловать включение в красную группу можно в межведомственной комиссии при ЦБ.

Центробанк сообщает, что информация платформы ЗСК для банков – вспомогательная.

Окончательную оценку клиенту с точки зрения закона № 115-ФЗ банк дает самостоятельно.

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Здесь вся подробная информация. 

 

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Блокировка счетов по 115-ФЗ

🚦 Всех банковских клиентов разделили на зеленых, желтых и красных. Заработала платформа ЗСК

С 1 июля все банки будут получать от ЦБ информацию о группе риска, к которой регулятор относит их клиентов. Заработала платформа «Знай своего клиента», так называемый светофор от ЦБ.

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