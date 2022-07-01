🚦 Всех банковских клиентов разделили на зеленых, желтых и красных. Заработала платформа ЗСК

В системе есть сведения о 7 млн юрлиц и ИП.

Их ЦБ разделил на три группы: низкого уровня риска (зеленая группа) – там сейчас 99% компаний и ИП;

среднего уровня риска (желтая группа) – там сейчас 0,7% компаний и ИП;

высокого уровней риска (красная группа) – там сейчас 0,3% компаний и ИП.

Между клиентами из зеленой группы операции проводят без проблем.

Если же клиент из красной группы, будет незамедлительный запрет почти на все его операции.

Обжаловать включение в красную группу можно в межведомственной комиссии при ЦБ.

Центробанк сообщает, что информация платформы ЗСК для банков – вспомогательная.

Окончательную оценку клиенту с точки зрения закона № 115-ФЗ банк дает самостоятельно.