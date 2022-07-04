Производители просят исключить косметику из параллельного импорта. Если так, то покупатели столкнутся с дефицитом

Ассоциация производителей фирменных торговых марок «Русбренд» направила в Минпромторг письмо с такой просьбой, сообщает газета «Известия».

Речь идет о брендах, которые продолжают производство своих товаров на территории РФ. В частности, не следует ввозить, по мнению компаний-производителей, продукцию Nivea, Rexona, Vanish, Domestos, а также Nescafe и Nespresso.

В организации пояснили, что это поможет отсеять контрафактную продукцию и защитить правообладателей.

Однако эксперты считают, что без ввоза косметики и бытовой химии по параллельному импорту в магазинах значительно сократиться ассортимент, а покупатели столкнуться с дефицитом некоторой продукции. Для того, чтобы избежать контрафакта ушедшие из РФ компании сами должны ввозить товар по параллельному импорту или через своих партнеров.

В Минпромторге пообещали рассмотреть инициативу «Русбренда», напомнив, что в его перечень попадают только товары, чье производство было прекращение в России.