Суд признал производственной травму, которую работник получил на корпоративе

Суд указал, что сотрудник участвовал в турнире по поручению и в интересах работодателя. Спорт совершенствует профессиональные навыки, необходимые для выполнения трудовых обязанностей. Ведь для работы сотруднику важна физическая сила.

Фактически на работника возложили обязанность играть в футбол в рамках трудовых отношений. Поэтому это страховой случай. ФСС должен платить.

Такой вывод сделал Третий КСОЮ в определении от 04.05.2022 № 8Г-6464/2022.

Кстати, если дистанционный работник дома вывихнул плечо, то работодатель должен расследовать эту травму. Возможно, это тоже несчастный случай на производстве.