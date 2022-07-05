Министр считает, что автомобили в РФ должны подешеветь. Но не сразу

С таким прогнозом выступил глава Минпромторга Денис Мантуров.
В настоящее время цены на автомобили стабилизируются, а осенью автопроизводители начнут постепенно их снижать, поскольку покупатели не будут приобретать по таким ценам.
При этом конкретные цифры не называются. Министр предупредил, что ждать существенного сокращения не приходится.
Сразу автомобили не могут подешеветь, по словам Мантурова, поскольку на производство автомобиля уход три-четыре месяца. С учетом инерции относительно закупленных материалов, сырья и комплектующих, сегодня продают машины, которые произвели из запчастей, купленных с января по март.