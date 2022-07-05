Проверка контрагентов

Налоговики не знают, что проверить подлинность доверенности можно через специальный сервис

ФНС не стала рассматривать жалобу организации без оригинала доверенности подписанта. Суду пришлось объяснить инспекции, что подлинность доверенности можно проверить в базе данных.

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Организация направила жалобу в ФНС и приложила к ней копию доверенности на подписанта. Налоговики не стали рассматривать жалобу без оригинала доверенности.

Суд сказал, что ФНС не права: статус доверенности можно проверить на сервисе «Проверка доверенности по реквизитам» Федеральной нотариальной палаты.

Такой вывод сделан Арбитражным судом г. Москвы от 11.05.2022 по делу № А40-30290/2022.

Налоговики предлагают бизнесу пользоваться своими сервисами для удобства — например, для проверки контрагентов. Но при этом сами не хотят пользоваться сервисами других госслужб.

Банки на основе данных сервисов ФНС создают свои электронные реестры.

 

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