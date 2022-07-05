Налоговики не знают, что проверить подлинность доверенности можно через специальный сервис

Организация направила жалобу в ФНС и приложила к ней копию доверенности на подписанта. Налоговики не стали рассматривать жалобу без оригинала доверенности.

Суд сказал, что ФНС не права: статус доверенности можно проверить на сервисе «Проверка доверенности по реквизитам» Федеральной нотариальной палаты.

Такой вывод сделан Арбитражным судом г. Москвы от 11.05.2022 по делу № А40-30290/2022.

Налоговики предлагают бизнесу пользоваться своими сервисами для удобства — например, для проверки контрагентов. Но при этом сами не хотят пользоваться сервисами других госслужб.

Банки на основе данных сервисов ФНС создают свои электронные реестры.