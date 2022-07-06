Кадровый учет

Работодатели и работники будут обмениваться кадровыми документами через Госуслуги

Электронные кадровые документы можно будет отправлять сотрудникам на портал госуслуг. Готовы правила взаимодействия информационной системы работодателя для кадрового ЭДО и портала госуслуг.

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Опубликовано постановление правительства от 01.07.2022 № 1192.

Поясним, кадровый ЭДО можно вести как через портал «Работа в России», так и через информационную систему работодателя.

В инфосистеме сотрудники будут подписывать документы. Оттуда работодатель сможет направлять их на Госуслуги.

Работники, в том числе вновь принятые, также смогут подписать кадровые документы на портале госуслуг и они оттуда перейдут в электронную систему работодателя.

Правило заработает с 1 сентября 2022 года.

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