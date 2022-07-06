Для льгот IT-бизнеса долю доходов снизили с 90% до 70%, а условие по численности вообще убрали

Будет так:
- доля доходов – 70%;
- численность – любая.
Такие поправки в НК Госдума приняла во втором чтении.
Кроме того, расширен перечень доходов, которые относятся к льготным (входят в 70%). В список внесли такие доходы:
- услуги по доработке, внедрению и поддержке российского ПО;
- продажи онлайн рекламы на своих платформах;
- размещения объявлений на сайтах типа Авито, Авто.ру и т.д.;
- предоставления доступа к контенту, в том числе по подписке;
- оказания образовательных услуг с использованием онлайн платформ.
Также в НК припишут условие, когда IT-компания не сможет применять льготы, даже если по доле доходов проходит на них. Это такие случаи:
- создание компании путем реорганизации после 01.07.2022;
- организации, в том числе банки, с долей госучастия более 50%.