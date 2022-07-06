Страховые взносы

Для льгот IT-бизнеса долю доходов снизили с 90% до 70%, а условие по численности вообще убрали

Сейчас платить взносы по тарифу 7,6% и применять ставку налога на прибыль 0% могут аккредитованные IT-компании с численностью от 7 человек и долей профильных доходов 90%. Эти условия поменяют.

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Будет так:

  • доля доходов – 70%;
  • численность – любая.

Такие поправки в НК Госдума приняла во втором чтении.

Кроме того, расширен перечень доходов, которые относятся к льготным (входят в 70%). В список внесли такие доходы:

  • услуги по доработке, внедрению и поддержке российского ПО;
  • продажи онлайн рекламы на своих платформах;
  • размещения объявлений на сайтах типа Авито, Авто.ру и т.д.;
  • предоставления доступа к контенту, в том числе по подписке;
  • оказания образовательных услуг с использованием онлайн платформ.

Также в НК припишут условие, когда IT-компания не сможет применять льготы, даже если по доле доходов проходит на них. Это такие случаи:

  • создание компании путем реорганизации после 01.07.2022;
  • организации, в том числе банки, с долей госучастия более 50%.

 

Страховые взносы

Для льгот IT-бизнеса долю доходов снизили с 90% до 70%, а условие по численности вообще убрали

Сейчас платить взносы по тарифу 7,6% и применять ставку налога на прибыль 0% могут аккредитованные IT-компании с численностью от 7 человек и долей профильных доходов 90%. Эти условия поменяют.

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