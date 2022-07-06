Банкам и агрегаторам такси не дадут льготы для IT-бизнеса

Госдума приняла сегодня закон с поправками в НК.
Для льгот надо иметь долю профильных доходов от 70%.
В состав профильных не будут включать доходы от размещения и продвижения предложений в интернете, связанных:
- с хранением, упаковкой, доставкой, выдачей товара покупателю своими средствами;
- услугами такси;
- общественным питанием;
- торгами в соответствии с законами № 44-ФЗ и № 223-ФЗ;
- организованными торгами на товарном рынке;
- безналичными переводами и прочими финуслугами;
- недвижимостью.
Что еще поменяется для IT-бизнеса по налоговым льготам — читайте тут и тут.