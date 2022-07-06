IT-компании

Банкам и агрегаторам такси не дадут льготы для IT-бизнеса

Льготы для IT-компаний (налог на прибыль 0% и взносы 7,6%) дадут по продвижению в интернете объявлений через свои программы ЭВМ. Но есть исключения. «Яндекс.Такси», «Яндекс.Доставка» и аналогичные крупные компании льготы не получат.

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Госдума приняла сегодня закон с поправками в НК.

Для льгот надо иметь долю профильных доходов от 70%.

В состав профильных не будут включать доходы от размещения и продвижения предложений в интернете, связанных:

  • с хранением, упаковкой, доставкой, выдачей товара покупателю своими средствами;
  • услугами такси;
  • общественным питанием;
  • торгами в соответствии с законами № 44-ФЗ и № 223-ФЗ;
  • организованными торгами на товарном рынке;
  • безналичными переводами и прочими финуслугами;
  • недвижимостью.

Что еще поменяется для IT-бизнеса по налоговым льготам — читайте тут и тут.

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