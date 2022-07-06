Банкам и агрегаторам такси не дадут льготы для IT-бизнеса

Госдума приняла сегодня закон с поправками в НК.

Для льгот надо иметь долю профильных доходов от 70%.

В состав профильных не будут включать доходы от размещения и продвижения предложений в интернете, связанных:

с хранением, упаковкой, доставкой, выдачей товара покупателю своими средствами;

услугами такси;

общественным питанием;

торгами в соответствии с законами № 44-ФЗ и № 223-ФЗ;

организованными торгами на товарном рынке;

безналичными переводами и прочими финуслугами;

недвижимостью.

Что еще поменяется для IT-бизнеса по налоговым льготам — читайте тут и тут.