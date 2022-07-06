В Россию везут ноутбуки без Windows. Минцифры предлагает взамен Linux

Весной в Россию ввозили 60% ноутбуков с предустановленной Windows или macOS. В июне этот показатель составил лишь 40%. Осенью, по прогнозам, он снизиться о 10%, пишет «Коммерсантъ».
Решение продавать ноутбуки без операционной системы вызвано стремление продавцов замедлить рост цен.
Стоимости ПК с ОС сразу возрастает на 10%.
После покупки в 80% случаев пользователи устанавливают пиратский софт, некоторые попробуют купить лицензионную версию программы.
На этом фоне Минцифры решил поднять вопрос об обязательной предустановке российских ОС. Предлагают варианты - Astra Linux и «Альт».