Санкции 2022

В Россию везут ноутбуки без Windows. Минцифры предлагает взамен Linux

Поставки в РФ новых ноутбуков без предустановленных ОС Windows или macOS выросли на треть. Ожидается, что к осени доля таких устройств составит 80-90%.

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Весной в Россию ввозили 60% ноутбуков с предустановленной Windows или macOS. В июне этот показатель составил лишь 40%. Осенью, по прогнозам, он снизиться о 10%, пишет «Коммерсантъ».

Решение продавать ноутбуки без операционной системы вызвано стремление продавцов замедлить рост цен.

Стоимости ПК с ОС сразу возрастает на 10%.

После покупки в 80% случаев пользователи устанавливают пиратский софт, некоторые попробуют купить лицензионную версию программы.

На этом фоне Минцифры решил поднять вопрос об обязательной предустановке российских ОС. Предлагают варианты - Astra Linux и «Альт».

 

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