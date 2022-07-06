НДФЛ

Золото освободят от НДФЛ

Доходы физлиц от продажи золота в слитках два года не будут облагаться НДФЛ (в 2022 и 2023 годах).

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Госдума в третьем чтении приняла закон с поправками в НК.

Норма будет действовать задним числом — с 1 января 2022 года.

Так что, если вы уже продали золото, которым владели менее 3 лет, налога не будет.

Напомним, что с этого года золото в слитках освободили от НДС при его продаже физлицам. Причем эта норма была введена задним числом.

Кстати, норма по НДС с золота тоже была введена задним числом. Но с покупателей еще какое-то время брали НДС, потому что в банк еще не поступила команда по отмене. Об этом мы рассказывали здесь.

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