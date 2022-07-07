💣 Минфин передумал. Требует облагать НДФЛ компенсацию за задержку зарплаты

Новые разъяснения ведомства — в письме от 27.05.2022 № 03-04-06/50079.

Компенсация за задержку зарплаты относится к мерам материальной ответственности работодателя за нарушение договорных обязательств перед работниками.

В статье 217 НК, где идет перечень не облагаемого НДФЛ дохода, Минфин не обнаружил подходящего пункта для компенсации.

В письме сделан вывод, что компенсация облагается НДФЛ. И взносами тоже облагается.

Между тем еще недавно Минфин говорил, что компенсация не облагается НДФЛ на основании пункта 1 статьи 217 НК (все виды компенсационных выплат, установленных законодательством РФ, связанных с трудовыми обязанностями). Такой вывод сделан в письме от 11.03.2022 № 03-04-05/18004.

И вот спустя 2,5 месяца Минфин говорит, что эта компенсация не является возмещением затрат работников, связанных с трудовыми обязанностями. П.1 ст. 217 НК для нее не подходит.

Кстати, размер компенсации за задержку зарплаты можно посчитать на нашем калькуляторе.