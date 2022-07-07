Сотруднику, который идет на спецоперацию, можно дать отпуск авансом. А призывников надо увольнять

Роструд рассмотрел случай, когда сотрудник на 2 месяца отправляется на спецоперацию в Украине. Он просит оформить это время отпуском (оплачиваемым). Но у него есть только 28 неотгулянных дней.

Роструд считает, что работодатель, при желании, может дать отпуск авансом.

Другая ситуация: сотрудника призывают в армию, и он хочет на 1 год взять отпуск без содержания.

Роструд заявляет, что такой нормы в ТК нет.

Если работник призван на военную службу, то трудовой договор с ним прекращается по п. 1 ч. 1 ст. 83 ТК.

После армии работодатель можете вновь принять сотрудника на работу.