Банковские карты

🤦 Сбер выковыривает чипы из старых карточек и вставляет в новые. Так в банке решают проблему дефицита

Эту практику в Сбере назвали реимплантацией чипов. Виноват МИР?

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Об этом рассказала исполнительный директор, начальник отдела киберкомплаенса Сбербанка Ольга Маклашина. Она подтвердила, что в РФ начался дефицит чипов для карточек.

При этом причины его возникновения непонятны, поскольку производители этой детали никуда с российского рынка не уходили.

Специалисты предположили, что виной всему проблемы с логистикой, поскольку чипы поставляются в Россию из Европы, а также массовый переход россиян на карты «Мир».

В результате количество чипов сократилось, а их цена выросла.

Сам процесс извлечения старого чипа безопасен. Если клиент не является за карточкой, то его данные будут стерты, чип извлекут и поставят на новую карту.

По данным банка, всего в месяц накапливается около 375 тысяч неактивированных карт. Новая технология позволит Сбербанку сэкономить 1 миллиард рублей в 2022 году.

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