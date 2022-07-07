🤦 Сбер выковыривает чипы из старых карточек и вставляет в новые. Так в банке решают проблему дефицита

Об этом рассказала исполнительный директор, начальник отдела киберкомплаенса Сбербанка Ольга Маклашина. Она подтвердила, что в РФ начался дефицит чипов для карточек.
При этом причины его возникновения непонятны, поскольку производители этой детали никуда с российского рынка не уходили.
Специалисты предположили, что виной всему проблемы с логистикой, поскольку чипы поставляются в Россию из Европы, а также массовый переход россиян на карты «Мир».
В результате количество чипов сократилось, а их цена выросла.
Сам процесс извлечения старого чипа безопасен. Если клиент не является за карточкой, то его данные будут стерты, чип извлекут и поставят на новую карту.
По данным банка, всего в месяц накапливается около 375 тысяч неактивированных карт. Новая технология позволит Сбербанку сэкономить 1 миллиард рублей в 2022 году.
Возникли вопросы? Воспользуйтесь безлимитными консультациями.
Все подробности по ссылке.