Банкоматы Сбера перевели на Linux и софт собственной разработки

При этом банк не будет привлекать вендоров для управления инфраструктурой сети. Отслеживать состояние банкоматов и восстанавливать некоторые функции будут в режиме онлайн, говорится в пересс-релизе.

Логика работы банкомата и инструменты отражения клиентского и сервисного интерфейса будут отслеживаться с помощью разработок Сбера, некоторые как open source решения.

Операционные системы банкоматов будут работать на базе системы Linux, на нее уже переведено 14 тысяч устройств электронной очереди.

Сбер готовил собственные разработки для банкоматов с 2018 года и теперь ему не нужно много времени, чтобы получить максимальную независимость от иностранных вендоров, сообщили в кредитной организации.