Прошлогодние взносы ИП в 1% от дохода весь этот год будут в переплате

Обсуждение на эту тему затеяли подписчики нашего Телеграм-канала «Красный уголок бухгалтера».

Ситуация примерно такая:

Для взносов в размере 1% от дохода за 2021 год срок уплаты был 1 июля 2022 года. В этот день должно произойти начисление, и переплата должна исчезнуть из ЛК.

Но для некоторых сфер бизнеса срок уплаты перенесли на год (до 3 июля 2023 года).

Для кого — смотрите в нашей таблице.

Кроме того, проверить свое право на отсрочку можно в сервисе ФНС. Также информация есть в личном кабинете ИП.

Таким образом, до 3 июля 2023 начисления взносов в ЛК не будет. ПФР тоже не начислит за них пенсионные баллы, пока не наступит срок уплаты.