Страховые взносы

Прошлогодние взносы ИП в 1% от дохода весь этот год будут в переплате

Сейчас в личном кабинете у многих ИП до сих пор висит переплата по страховым взносам в размере 1% от дохода свыше 300 тыс. рублей, хотя это взносы за 2021 год. Все дело в отсрочке, которую дали бизнесу.

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Обсуждение на эту тему затеяли подписчики нашего Телеграм-канала «Красный уголок бухгалтера».

Ситуация примерно такая:

Для взносов в размере 1% от дохода за 2021 год срок уплаты был 1 июля 2022 года. В этот день должно произойти начисление, и переплата должна исчезнуть из ЛК.

Но для некоторых сфер бизнеса срок уплаты перенесли на год (до 3 июля 2023 года).

Для кого — смотрите в нашей таблице.

Кроме того, проверить свое право на отсрочку можно в сервисе ФНС. Также информация есть в личном кабинете ИП.

Таким образом, до 3 июля 2023 начисления взносов в ЛК не будет. ПФР тоже не начислит за них пенсионные баллы, пока не наступит срок уплаты.

 

Страховые взносы

Прошлогодние взносы ИП в 1% от дохода весь этот год будут в переплате

Сейчас в личном кабинете у многих ИП до сих пор висит переплата по страховым взносам в размере 1% от дохода свыше 300 тыс. рублей, хотя это взносы за 2021 год. Все дело в отсрочке, которую дали бизнесу.

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