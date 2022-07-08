Блокировка счетов по 115-ФЗ

Банки не будут обслуживать клиентов, которые работают через запрещенные сайты. Но только если под запретом весь сайт, а не отдельная страница

По норме закона № 115-ФЗ банкам запрещено обслуживать бизнес, который работает через сайт, внесенный в реестр запрещенных. Эту норму уточнят.

Версия для печати

В Госдуму внесли законопроект.

Единый реестре доменных имен, указателей страниц сайтов и сетевых адресов с запрещенной информацией смотрите здесь.

При этом в реестре по каждому доменному имени/странице сайта размещается информация, в том числе о мерах по ограничению либо отсутствию ограничений доступа к нему.

В законе хотят закрепить четкую нормы о том, что запрет на обслуживание не распространяется на клиента, оказывающего услуги через сайт, который есть в реестре, но доступ к такому доменному имени/указателю страницы сайта не ограничен.

Таким образом, исключат необоснованный запрет на банковское обслуживание ряда клиентов (например, крупных платформ: VK, Avito и т.п.), отдельные страницы которых включены в реестр, но при этом доступ к доменному имени не ограничен.

Кстати, до конца этого года ЦБ не будет наказывать банки за то, что они нарушают норму (абз.2 п.15 ст. 7 закона №115-ФЗ) и обслуживают тех, кто работает через сайт из реестра. Об этом говорится в информационных письмах ЦБ (№ ИН-014-12/88 от 15.11.21 и № ИН-019-12/47 от 31.03.22).

Возникли вопросы? Воспользуйтесь безлимитными консультациями

Все подробности по ссылке.

Повышение квалификации

Самозанятые

Бизнес и самозанятые. Как организовать работу с внештатниками

В обзоре вы найдете кейсы и легальные схемы внедрения, узнаете ответы на вопросы, которые возникают при работе с самозанятыми. Маркетолог Рокет Ворк раскрыл секреты и назвал инструменты, которые помогут безопасно привлекать любых внештатных исполнителей.

Бизнес и самозанятые. Как организовать работу с внештатниками
Инвестиции

Коэффициент покрытия инвестиций: как и зачем считать

Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов рассказывает, как определить долю теперешних активов, которая останется у бизнеса, если рынки грохнулись, продажи упали, а срочные обязательства нужно гасить.

Коэффициент покрытия инвестиций: как и зачем считать
Трудовое право

❗ Председатель ТСЖ может быть работником по трудовому договору. Это подтвердил Конституционный суд

Много лет идут споры о правомерности заключения трудового договора с председателем ТСЖ. По буквальной норме Жилищного кодекса – нельзя. Но Конституционный суд сказал, что можно.

Мероприятия

Разместить
Налоги, взносы, пошлины

Что изменилось с 1 июля 2022. Обзор для владельцев бизнеса и бухгалтеров

Расскажем об основных изменениях: ставка 0% по НДС, налоги на один федеральный счет, автоматизированная УСН, банки по-новому проверяют бизнес, пособия по новому МРОТ, отсрочки по налогам и взносам.

Что изменилось с 1 июля 2022. Обзор для владельцев бизнеса и бухгалтеров