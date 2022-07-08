Банки не будут обслуживать клиентов, которые работают через запрещенные сайты. Но только если под запретом весь сайт, а не отдельная страница

В Госдуму внесли законопроект.

Единый реестре доменных имен, указателей страниц сайтов и сетевых адресов с запрещенной информацией смотрите здесь.

При этом в реестре по каждому доменному имени/странице сайта размещается информация, в том числе о мерах по ограничению либо отсутствию ограничений доступа к нему.

В законе хотят закрепить четкую нормы о том, что запрет на обслуживание не распространяется на клиента, оказывающего услуги через сайт, который есть в реестре, но доступ к такому доменному имени/указателю страницы сайта не ограничен.

Таким образом, исключат необоснованный запрет на банковское обслуживание ряда клиентов (например, крупных платформ: VK, Avito и т.п.), отдельные страницы которых включены в реестр, но при этом доступ к доменному имени не ограничен.

Кстати, до конца этого года ЦБ не будет наказывать банки за то, что они нарушают норму (абз.2 п.15 ст. 7 закона №115-ФЗ) и обслуживают тех, кто работает через сайт из реестра. Об этом говорится в информационных письмах ЦБ (№ ИН-014-12/88 от 15.11.21 и № ИН-019-12/47 от 31.03.22).