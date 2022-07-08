💌 Налоговики шлют письма с суммой налогов за прошлый год. Это нужно для быстрого возмещения НДС

Речь идет о возмещении до завершения камеральной проверки.

Есть важный нюанс — возместить ускоренным способом можно сумму налога, не превышающую все налоги и взносы, уплаченные за прошлый год.

Налоговики решили помочь бизнесу и разослали письма с информацией о сумме уплаченных налогов за 2021 год. Чтобы бизнес знал, какую сумму он может возместить быстрым способом в 2022 году (если право на возмещение есть). ФНС похвалилась, что отправила более миллиона таких электронных сообщений.

Кстати, некоторые бухгалтеры не поняли, что это за сообщение пришло от ИФНС, к чему оно. Кое-кто даже подумал, что это предложение вернуть уплаченный НДС в 2021 году. Такое обсуждение было в нашем Телеграм-канале.

О том, как считать сумму уплаченных налогов за 2021 год для лимита на возмещение НДС в 2022 году, ФНС рассказала в письме от 01.04.2022 № ЕА-4-15/3971@.

В строке 055 раздела 1 декларации по НДС по ускоренному возмещению надо ставить код 07. Этот код ФНС сообщила в письме. В приказ о декларации поправки не вносили.

Есть несколько требований к налогоплательщикам для ускоренного порядка:

не быть в процессе ликвидации или реорганизации;

не быть в процедуре банкротства;

не нарушать положения НК об НДС.

Норма будет работать в 2022 и 2023 годах.