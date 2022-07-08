Россияне стали реже брать кредиты в магазинах. Но общий показатель по выдаче кредитов вырос на 79%

Объем кредитов, выдаваемых непосредственно в магазинах, тоже снизился. Да и сами банки не хотят рисковать в условиях падения доходов населения и снижают одобряемые суммы, пишет «Коммерсантъ».

В июне потребительских кредитов в торговых точках был выдан 1 млн на 22,5 млрд руб.

В штуках это на 24,3% больше, чем в мае. Но тогда средний чек составлял более 23 тыс. руб.

В то же время на рынке образовался дефицит товаров, и клиенты делают выбор в пользу менее известных и, соответственно, более дешевых производителей.

При этом другие потребительские кредиты россияне берут охотней, чем весной.

Наличными в июне банки выдали 1,537 млн штук кредитов на сумму почти 350 млрд руб. Показатель на 79% больше, чем в мае.

Ипотек было выдано 68,6 тыс. на сумму более 251 млрд руб. (+78,5%).

Автокредитов выдали на сумму менее 52 млрд руб. (+ 33).