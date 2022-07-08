Чтобы выбрать одну обособку из многих для уплаты НДФЛ, хватит одного уведомления

За разъяснением обратилась наша подписчица в разделе «Клерк.Консультации».
У организации открылось два ОП в одном муниципальном округе, одно из них выбирается для уплаты НДФЛ.
«Надо ли подавать уведомления в оба ОП?», — интересуется бухгалтер.
Разъяснение дала наш эксперт Надежда Камышева.
Уведомление (КНД 1150097) надо подать только в инспекцию того подразделения, через которое фирма будет перечислять НДФЛ и сдавать 6-НДФЛ.
Налоговики по месту нахождения других подразделений будут проинформированы в автоматическом режиме.
Такая схема описана в письме ФНС от 16.12.2019 № БС-4-11/25885@.
В уведомлении есть поле «Код налогового органа» раздела «Организация и ее обособленные подразделения, расположенные на территории одного муниципального образования».
Все налоговые инспекции, которые указаны в этом разделе, узнают о выборе без участия компании.