📅 Единый налоговый платеж заработал в июле, но надо сдать уведомление о страховых взносах за июнь

Срок сдачи РСВ за полугодие 2022 года – 1 августа, а срок уплаты страховых взносов за июнь – 15 июля. Если вы перешли на единый налоговый платеж, налоговики не поймут, что за налог вы уплатили 15 июля. Поэтому надо сдать уведомление.

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Единый налоговый платеж в качестве эксперимента действует с 1 июля по 31 декабря 2022 года. ФНС сообщает, что на эту систему уплаты налогов перешел 761 налогоплательщик.

При ЕНП надо сдавать уведомления, если срок уплаты налога (взноса) наступает раньше, чем срок сдачи отчета.

Сроки для уведомление такие:

  • по налогам и взносам — за 5 дней до срока уплаты налога (взносов);
  • по НДФЛ — до 5 числа месяца, следующего за месяцем выплаты дохода.

По взносам за июнь срок наступает раньше, чем дата сдачи РСВ. Поэтому надо направить в налоговую уведомление.

Об этом сообщает ФНС в письме от 27.06.2022 № С-4-11/7952@.

Отметим, что по статье 6.1 НК срок считается в рабочих днях, если не указано, что они календарные.

Таким образом, сдать уведомление по взносам за июнь надо было до 8 июля (15 июля минус 5 рабочих дней = 8 июля).

Форма уведомления утверждена приказом ФНС от 02.03.2022 ЕД-7-8/178@.

В бланке надо заполнить данные, которые раньше были в платежном поручении.

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Добавим, что с 2023 года единый платеж станет обязательным для всех. Но сроки сдачи уведомлений будут другие.

Уведомление надо будет сдавать до 25 числа месяца, следующего за месяцем, на который приходится срок уплаты налога (взносов). В уведомлении по НДФЛ надо указывать налог, исчисленный и удержанный с 23 числа прошлого месяца по 22 число текущего.

 

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