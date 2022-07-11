Патент задним числом оформить нельзя, но опоздать на 10 дней можно

Дискуссия на эту тему разгорелась в нашем Телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера».

ИП открыл бизнес в январе 2022 года. Мысль сразу же перейти на ПСН у него была, но она так и осталась в его голове.

И только в июле ИП озвучил свое намерение бухгалтеру. ИП полагает, что можно подать заявление на патент с 1 января. Бухгалтер в недоумении.

По норме НК подать заявление можно за 10 рабочих дней до начала действия патента.

Задним числом это сделать никак не получится. А вот сэкономить 10 дней у бухгалтеров иногда получается.

Коллеги делятся своими историями:

— Забыла написать заявление с 1 апреля, обнаружила 7 апреля, по ТКС подала заявление на патент с 8 апреля, патент дали с 8 апреля.

— Был случай, когда звонила в ФНС и спрашивала, дадут ли с сегодняшнего числа. Если инспектор соглашался, то тут же отправляла заявление и на следующий день звонила, чтобы не забыли нам патент выслать.

Впрочем, есть и отрицательный опыт:

— ИП решил перейти на патент с начала года, но там же праздники, а он уже в новом году понес заявление руками. Инспектор поправил дату начала патента с учетом 10 дней и только с этой даты выдали

— Мы ошиблись раз в сроке 10-дневном, получилось 9 дней — и то отказ был

Есть письмо ФНС в письме от 23.12.2021 № СД-4-3/18113@, по которому налоговики могут (но не обязаны) выдать патент, если заявление подано менее, чем за 10 дней до начала патента, но все равно раньше, чем патент начнет действовать.

Также разъяснения по выдаче патента опоздавшим ИП есть в письме Минфина от 05.04.2013 № 03-11-10/11254.

А что касается ситуации, которая стала предметом обсуждения, то коллеги сокрушаются: «Сначала экономят на бухгалтере, а потом бегают с криками „верни всё взад“. Ну что за люди!».