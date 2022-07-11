Налоговые штрафы

Бизнес просит не судить их строго за налоговые преступления. Не более пяти лет тюрьмы за особо тяжкие

ТПП просит смягчить избыточное уголовное преследование за налоговые преступления бизнеса. Озвучил просьбу глава торгово-промышленной палаты Сергей Катырин. Он предлагает изменить размеры сумм неуплаченных платежей, за которые положена статья.

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Об этом сообщает ТАСС. Соответствующий проект закона направлен в Администрацию Президента РФ.

Палата предлагает:

  • объединить нормы кодекса для физлиц и юрлиц по ответственности за неуплату налогов в одну статью и смягчить нормы ответственности, которые входят в статью 199.1 УК РФ;
  • заменить формулировку «уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов» на «ответственность за непредставление налоговой декларации (расчета) либо включение в них заведомо ложных сведений»;
  • уменьшить срок тюремного наказания за налоговые преступления в особо крупном размере до пяти лет и отнести их к преступлениям средней тяжести.

Также ТПП просит изменить размер суммы неуплаченных платежей, после которых наступает уголовная ответственность.

Ранее в два раза подняли суммы налогов, сборов и страховых взносов, за неуплату которых грозит реальный тюремный срок.

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