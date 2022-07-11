Бизнес просит не судить их строго за налоговые преступления. Не более пяти лет тюрьмы за особо тяжкие

Об этом сообщает ТАСС. Соответствующий проект закона направлен в Администрацию Президента РФ.
Палата предлагает:
- объединить нормы кодекса для физлиц и юрлиц по ответственности за неуплату налогов в одну статью и смягчить нормы ответственности, которые входят в статью 199.1 УК РФ;
- заменить формулировку «уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов» на «ответственность за непредставление налоговой декларации (расчета) либо включение в них заведомо ложных сведений»;
- уменьшить срок тюремного наказания за налоговые преступления в особо крупном размере до пяти лет и отнести их к преступлениям средней тяжести.
Также ТПП просит изменить размер суммы неуплаченных платежей, после которых наступает уголовная ответственность.
Ранее в два раза подняли суммы налогов, сборов и страховых взносов, за неуплату которых грозит реальный тюремный срок.