Трудовое право

Работникам в простое не обязательно урезать зарплату. Можно платить полный оклад

По ТК простой оплачивается в размере не менее двух третей зарплаты. Но больше платить не запрещено.

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Вопрос задала наша подписчица в разделе «Клерк.Консультации».

В компании объявлен простой в связи с отсутствием новых договоров на производство. Но работодатель хочет выплачивать полный оклад и включать эту сумму в расходы.

Это не запрещено, пояснила эксперт Надежда Камышева.

По статье 157 ТК оплата простоя зависит от его причины.

Вид простоя

Оплата

Норма ТК

по вине работодателя

не менее двух третей средней зарплаты

часть 1 статьи 157 ТК 

по причинам, не зависящим от работодателя и работника

не менее двух третей тарифной ставки, оклада, рассчитанных пропорционально времени простоя

часть 2 статьи 157 ТК 

по вине работника

не оплачивается

часть 3 статьи 157 ТК 

Минтруд в письме от 29.06.2020 № 14-1/ООГ-9778 подтверждает, что платить можно и больше, чем по ст. 157 ТК. Главное – не меньше.

Коммерческая фирма при этом должна ориентироваться на свои финансовые возможности, а бюджетники – принимать во внимание правовые ограничения по использованию бюджетных средств.

При этом работодатель вправе относить к расходам, уменьшающим базу по налогу на прибыль, всю сумму оплаты времени простоя как экономически обоснованные расходы (ст. 252 НК).

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