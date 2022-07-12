Бухгалтерская отчетность

На сдачу исправленного баланса за 2021 год у бухгалтеров будет на 1 день больше

По закону о бухучете срок размещения в ГИР БО исправленной бухотчетности за 2021 года – 31 июля 2022 года. Но это выходной день. Поэтому срок сдвигается на 1 августа.

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Разъяснение по этому поводу дала ФНС в письме от 05.07.2022 № ЗГ-3-1/7051@.

Перенос срок сдачи бухотчетности при совпадении даты с нерабочим (выходным) днем предусмотрено пунктом 88 Положения по ведению бухучета и бухотчетности, утвержденным приказом Минфина от 29.07.1998 № 34н.

Добавим, что для исправленной отчетности срок ввели только с этого года. Раньше такой нормы не было.

Сдать ее надо до 31 июля (в 2022 году – до 1 августа).

Но если исправления утвердили после 31 июля, то сдать отчет в ГИР БО надо в течение 10 рабочих дней. Крайний срок сдачи при этом — 31 декабря.

Бухгалтерскую отчетность для размещения в ГИР БО сдают в ИФНС исключительно в электронном виде. Кто освобожден от этой обязанности, читайте тут.

Причем сдать можно не только по ТКС, но и через сайт ФНС.

Кстати, компании могут закрыть доступ к своей бухотчетности.

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