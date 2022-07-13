Пока нет ФСБУ по инвентаризации, используйте старую нормативку

До утверждения ФСБУ применяются правила ведения бухучета, утвержденные Минфином.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 02.06.2022 № 07-01-10/52098.
ФСБУ по инвентаризации пока нет, но есть проект. В документе перечислены случаи, когда инвентаризация обязательна, сроки, в которые ее надо провести, и какие активы в конкретных случаях надо считать.
Пока ФСБУ не принят, при инвентаризации надо ориентироваться на существующую нормативку по этой теме:
- пункты 26 −28 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, утвержденного приказом Минфина от 29.07.1998 № 34н:
- Методические указания, утвержденные приказом Минфина от 13.06.1995 № 49.
Смотрите в нашей таблице, как надо отражать излишки и недостачи по новому ФСБУ, которое пока только в проекте.
Излишки
Недостачи
По какой стоимости учитывать
Куда относить
Взаимозачет излишков и недостач и-за пересортицы допускается в исключительных случаях в отношении активов одного и того же наименования и в тождественных количествах.