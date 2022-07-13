Бухгалтерский учет

Пока нет ФСБУ по инвентаризации, используйте старую нормативку

Требования к инвентаризации активов и обязательств устанавливаются федеральными стандартами бухгалтерского учета. Так сказано в законе о бухучете № 402-ФЗ.

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До утверждения ФСБУ применяются правила ведения бухучета, утвержденные Минфином.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 02.06.2022 № 07-01-10/52098.

ФСБУ по инвентаризации пока нет, но есть проект. В документе перечислены случаи, когда инвентаризация обязательна, сроки, в которые ее надо провести, и какие активы в конкретных случаях надо считать.

Пока ФСБУ не принят, при инвентаризации надо ориентироваться на существующую нормативку по этой теме:

  • пункты 26 −28 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, утвержденного приказом Минфина от 29.07.1998 № 34н:
  • Методические указания, утвержденные приказом Минфина от 13.06.1995 № 49.

Смотрите в нашей таблице, как надо отражать излишки и недостачи по новому ФСБУ, которое пока только в проекте.

 

Излишки

Недостачи

По какой стоимости учитывать

  • по справедливой стоимости (по МСФО (IFRS) 13):
  • если причина — ошибка в БУ, то в сумме фактических затрат на приобретение, создание таких активов
  • по балансовой стоимости (по ФСБУ)

Куда относить

  • на финансовые результаты
  • на виновных лиц или на расходы

Взаимозачет излишков и недостач и-за пересортицы допускается в исключительных случаях в отношении активов одного и того же наименования и в тождественных количествах.

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