💥 За директора-единственного учредителя надо платить страховые взносы

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 15.06.2022 № 03-15-05/57019.

Даже если директор — единственный учредитель, выплаты в его пользу облагаются взносами.

Дело в том, что застрахованными признаются лица, работающие по трудовому договору, в том числе и руководители компаний.

Отметим, что это разъяснение Минфина входит в некоторый диссонанс с письмом Минтруда, по которому директор-единственный учредитель — вообще не работник, трудовой договор с ним не допустим.

Права на зарплату, по мнению Минтруда, у него нет.

А по мнению Минфина зарплату директора надо облагать страховыми взносами, как выплаты по трудовому договору.