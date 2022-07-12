Трудовое право

❌ Директор-учредитель должен работать без зарплаты и отпуска, считает Минтруд

Чтобы единственный участник общества мог сам управлять своим обществом, ему не нужен никакой договор, тем более трудовой. Руководить компанией директор будет по своему решению. ТК на него не распространяется.

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Минтруд выпустил новые разъяснения относительно деятельности директора-единственного учредителя (письмо от 17.06.2022 № 14-6/ООГ-4038).

По мнению Минтруда, никаких трудовых отношений тут нет и быть не может. Человек не может работать по трудовому договору в своей компании.

В главе 43 ТК описаны особенности труда руководителей. Но по статье 273 ТК эти нормы не распространяются на директора, который является единственным учредителем фирмы.

Невозможно заключить договор с самим собой, поскольку нет иных участников.

Подписание трудового договора одним и тем же лицом от имени работника и работодателя не допускается, заверяет Минтруд.

Поэтому на директора не распространяются нормы о:

  • зарплате;
  • режиме рабочего времени;
  • отпуске;
  • ведении трудовой книжки;
  • коллективном договоре;
  • и другие.
Аналогичное мнение Минтруд высказывал недавно в письме от 27.04.2022 № 14-5/ООГ-2808.

Обсуждая этот документ, наши читатели были возмущены. Мы провели опрос и выяснили, что 77% компаний, где единственный учредитель является директором, оформляют трудовой договор и начисляют ему зарплату.

Еще 14% трудовой договор не составляют, но зарплату все равно начисляют.

5% не начисляют зарплату, потому что оформили директору отпуск без содержания.

И только 4% опрошенных согласны с мнением Минтруда и считают, что директор-учредитель должен работать без трудовых гарантий.

 

Трудовое право

❌ Директор-учредитель должен работать без зарплаты и отпуска, считает Минтруд

Чтобы единственный участник общества мог сам управлять своим обществом, ему не нужен никакой договор, тем более трудовой. Руководить компанией директор будет по своему решению. ТК на него не распространяется.

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