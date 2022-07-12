❌ Директор-учредитель должен работать без зарплаты и отпуска, считает Минтруд

Минтруд выпустил новые разъяснения относительно деятельности директора-единственного учредителя (письмо от 17.06.2022 № 14-6/ООГ-4038).
По мнению Минтруда, никаких трудовых отношений тут нет и быть не может. Человек не может работать по трудовому договору в своей компании.В главе 43 ТК описаны особенности труда руководителей. Но по статье 273 ТК эти нормы не распространяются на директора, который является единственным учредителем фирмы.
Невозможно заключить договор с самим собой, поскольку нет иных участников.
Подписание трудового договора одним и тем же лицом от имени работника и работодателя не допускается, заверяет Минтруд.
Поэтому на директора не распространяются нормы о:Аналогичное мнение Минтруд высказывал недавно в письме от 27.04.2022 № 14-5/ООГ-2808.
- зарплате;
- режиме рабочего времени;
- отпуске;
- ведении трудовой книжки;
- коллективном договоре;
- и другие.
Обсуждая этот документ, наши читатели были возмущены. Мы провели опрос и выяснили, что 77% компаний, где единственный учредитель является директором, оформляют трудовой договор и начисляют ему зарплату.
Еще 14% трудовой договор не составляют, но зарплату все равно начисляют.
5% не начисляют зарплату, потому что оформили директору отпуск без содержания.
И только 4% опрошенных согласны с мнением Минтруда и считают, что директор-учредитель должен работать без трудовых гарантий.