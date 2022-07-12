❌ Директор-учредитель должен работать без зарплаты и отпуска, считает Минтруд

Минтруд выпустил новые разъяснения относительно деятельности директора-единственного учредителя (письмо от 17.06.2022 № 14-6/ООГ-4038).

По мнению Минтруда, никаких трудовых отношений тут нет и быть не может. Человек не может работать по трудовому договору в своей компании.

В главе 43 ТК описаны особенности труда руководителей. Но по статье 273 ТК эти нормы не распространяются на директора, который является единственным учредителем фирмы.

Невозможно заключить договор с самим собой, поскольку нет иных участников.

Подписание трудового договора одним и тем же лицом от имени работника и работодателя не допускается, заверяет Минтруд.

Поэтому на директора не распространяются нормы о: зарплате;

режиме рабочего времени;

отпуске;

ведении трудовой книжки;

коллективном договоре;

и другие.

Обсуждая этот документ, наши читатели были возмущены. Мы провели опрос и выяснили, что 77% компаний, где единственный учредитель является директором, оформляют трудовой договор и начисляют ему зарплату.

Еще 14% трудовой договор не составляют, но зарплату все равно начисляют.

5% не начисляют зарплату, потому что оформили директору отпуск без содержания.

И только 4% опрошенных согласны с мнением Минтруда и считают, что директор-учредитель должен работать без трудовых гарантий.