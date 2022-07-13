Штрафы за валютные преступления снизят в два раза. Экспортеров леса это не касается

Документ вносит изменения в статью 15.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях и опубликован на портале правовой информации.

Прекратить административные дела за валютные нарушения предписано, если они были совершены после 23 февраля и обусловлены санкциями.

Сумма штрафов за незаконные валютные операции для участников ВЭД снижается с 75-100% до 20-40%. Штраф за нерепатриацию экспортерами выручки в рублях сокращен с 3-10% от суммы не зачисленных вовремя денежных средств, до 3-5%.

Для контрактов по экспорту леса и лесоматериалов штрафы остаются прежние.

Должностные лица, нарушившие валютное законодательство, должны будут вместо фиксированной суммы оплатить процент от суммы нарушения.

Ранее в Госдуме сообщали, что штрафы за валютные нарушения станут меньше в два раза.