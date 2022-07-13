Налоговики разделили начисление и уплату НДФЛ по разным личным кабинетам ИП. Теперь у него переплата и долг одновременно

С такой ситуацией столкнулась наша подписчица из «Красного уголка бухгалтера».

В личном кабинете ИП уплаченный налог числится в переплате.

А в личном кабинете физлица числится долг по налогу на эту же сумму.

При этом ИП указал в 3-НДФЛ предпринимательский КБК (с доходов до 5 млн рублей) — 18210102020011000110. Категория налогоплательщика на титульном листе декларации тоже правильная — 720. При уплате налог в платежке статус плательщика был 13.

То есть ИП все сделал правильно, но почему-то оплата и начисление разделились между его личными кабинетами.

Бизнесмен сообщил через ЛК физлица, что все уплачено и приложил платежку. Но от налоговиков пришел ответ, что платеж не найден.

При этом данный платеж отражается в другом личном кабинете.

ИП удивился такому раздвоению его личности на сайте ФНС и теперь намерен сделать запрос теперь уже через личный кабинет ИП.

Коллеги советуют подавать жалобу со крином выписки из КРСБ.

А ваши предпринимательские налоги никогда не попадали в кабинет физлица?