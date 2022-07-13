Больничные

Если во время больничного сотрудник работал удаленно, пособие ему не положено

Пособие по больничному листу назначают при наступлении страхового случая взамен утраты сотрудником заработка. Если человек работал (не терял зарплату), то и для назначения пособия нет оснований.

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В ФСС пояснили, что работодателям приходят предзаполненные сведения для пособия из фонда. Их надо подтвердить или скорректировать.

В описанном случае работодатель должен указать признак «Пособие не требуется».

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