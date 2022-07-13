Если во время больничного сотрудник работал удаленно, пособие ему не положено

В ФСС пояснили, что работодателям приходят предзаполненные сведения для пособия из фонда. Их надо подтвердить или скорректировать.
В описанном случае работодатель должен указать признак «Пособие не требуется».
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В ФСС пояснили, что работодателям приходят предзаполненные сведения для пособия из фонда. Их надо подтвердить или скорректировать.
В описанном случае работодатель должен указать признак «Пособие не требуется».
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