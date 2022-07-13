Трудовые отношения

Сотрудники на одной и той же должности могут получать разную зарплату. Решение суда

Сотрудник, узнав, что у его коллег на таких же должностях зарплата выше, попытался через суд получить разницу в оплате. Этот спор работник проиграл.

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У территориальных менеджеров, именно на такой должности трудился работник и его коллеги, одинаковые должностные инструкции, но разные зоны продаж. Суд в Определении 6-го КСОЮ от 09.06.2022 N 88-10180/2022 выяснил, что они отличались количеством регионов, дистрибьюторов, торговых точек и пр.

И вынес свой вердикт:

Разница в окладах не связана с предпочтениями работодателя, а обусловлена характером, объемом и сложностью труда. Поэтому у одной должности могут быть разные оклады.

Напомним, что недавно мы писали о том, может ли декретница, работающая на полставки, уйти в ежегодный отпуск и о том, как заставить работника  пойти в отпуск на 4 месяца.

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