Сотрудники на одной и той же должности могут получать разную зарплату. Решение суда

У территориальных менеджеров, именно на такой должности трудился работник и его коллеги, одинаковые должностные инструкции, но разные зоны продаж. Суд в Определении 6-го КСОЮ от 09.06.2022 N 88-10180/2022 выяснил, что они отличались количеством регионов, дистрибьюторов, торговых точек и пр.
И вынес свой вердикт:
Разница в окладах не связана с предпочтениями работодателя, а обусловлена характером, объемом и сложностью труда. Поэтому у одной должности могут быть разные оклады.
Напомним, что недавно мы писали о том, может ли декретница, работающая на полставки, уйти в ежегодный отпуск и о том, как заставить работника пойти в отпуск на 4 месяца.