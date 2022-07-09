Работник отказывался идти в отпуск и накопил 248 дней. Суд заставил его гулять 4 месяца

Работник не ходил в отпуск 9 лет. При утверждении графика отпусков на 2021 год работодатель поставил ему четыре отпуска по 28 дней каждый.

Так долго отдыхать работник не захотел и попросил суд отменить график отпусков. Но суд все равно отправил работника гулять столько дней, сколько указал работодатель.

Если у работника есть дни неиспользованного отпуска, а у работодателя есть возможность предоставить работнику эти дни отдыха, то работодатель вправе утвердить график отпусков на свое усмотрение.

Так сказал суд в Определении Третьего КСОЮ от 11.05.2022 № 8Г-6541/2022.

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