Трудовые отношения

Работник отказывался идти в отпуск и накопил 248 дней. Суд заставил его гулять 4 месяца

Работник обязан отгулять отпуск по утвержденному работодателем графику, в том числе и неиспользованный отпуск за прошлые годы.

Версия для печати

Работник не ходил в отпуск 9 лет. При утверждении графика отпусков на 2021 год работодатель поставил ему четыре отпуска по 28 дней каждый.

Так долго отдыхать работник не захотел и попросил суд отменить график отпусков. Но суд все равно отправил работника гулять столько дней, сколько указал работодатель.

Если у работника есть дни неиспользованного отпуска, а у работодателя есть возможность предоставить работнику эти дни отдыха, то работодатель вправе утвердить график отпусков на свое усмотрение.

Так сказал суд в Определении Третьего КСОЮ от 11.05.2022 № 8Г-6541/2022.

Ранее по теме: Суд решил, что увольнение не лишает работника права на компенсацию расходов по ТК.

Повышение квалификации

Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Станьте работодателем не выходя из дома. Минфин рассказал, как это сделать

Если коротко, то в ведомстве считают, что жильцы многоквартирного дома — работодатели для старшего по дому. А значит, за него будьте добры заплатить взносы.

«Ночной бухгалтер». Станьте работодателем не выходя из дома. Минфин рассказал, как это сделать

Мероприятия

Разместить

ВС подтвердил: налоговики не обязаны аннулировать декларации, которые представили неуполномоченные лица

ВС не стал пересматривать вывод АС Поволжского округа по спору о подаче декларации неуполномоченным лицом. Кассация признала, что инспекция неправомерно приняла отчетность, однако права аннулировать эти данные у налоговиков нет.

ВС подтвердил: налоговики не обязаны аннулировать декларации, которые представили неуполномоченные лица