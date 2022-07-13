В России заработает исламский банкинг

В исламе запрещено ростовщичество. Поэтому исламский банк не вправе выдавать кредиты. Вместо этого банк становится инвестором проекта и получает процент от прибыли. Либо использует исламские аналоги лизинга.

Также в исламе запрещено использовать деньги, полученные неправедным путем. Поэтому у исламских банков не может быть клиентов, которые, например, торгуют алкоголем, свининой, снимают фильмы категории 16+ или принимают ставки на спорт.

Специфические банковские инструменты требуют отдельного регулирования Центробанка.

По мнению ЦБ, законная работа исламского банкинга в России привлечет приток финансов из ОАЭ и других исламских стран.

Тестировать новый режим будут с 2023 по 2025 года в Татарстане, Башкортостане, Дагестане и Чеченской Республике. На время эксперимента исламские банки освободят от налога на добавленную стоимость и на прибыль.

Об этом сообщил Коммерсант.

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