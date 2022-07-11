SWIFT заменят на российский аналог

Аналог SWIFT во время тестов показывает высокие результаты. Проектная скорость нового аналога более 25 тыс. сообщений в секунду. И это не предел.

Увеличить скорость можно за счет того, что используется не классический блокчейн, а трехуровневая архитектура. Так разъяснил директор Центра компетенций НТИ СПбГУ Александр Киреев.

Разработчики заверяют, что создать ограничения в такой системе (например, отключить от нее один из банков) невозможно. Это связано с тем, что все пользователи в системе имеют одинаковые права и возможности.

Об этом сообщил Коммерсант.

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