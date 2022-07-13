Инвестиционный вычет

Запрашивать иные документы, кроме как о зачислении денег на ИИС, налоговая не вправе

При проверке декларации нужны только документы о факте зачисления денег на ИИС. Больше ничего налоговая запрашивать не должна, так как располагает сведениями об ИИС от налоговых агентов.

Версия для печати

Инвестиционный вычет можно получить с суммы не более, чем 400 000 рублей. Для этого нужно заполнить декларацию 3-НДФЛ и приложить к ней документы о зачислении денег на ИИС.

Таким документами могут быть:

  • платежное поручение, если деньги зачислялись со счета,
  • приходно-кассовый ордер, если передавались наличные в кассу участника рынка ценных бумаг,
  • поручение на перевод денег, а также отчет о движении средств по счетам, если деньги зачислялись на ИИС с другого счета, ранее открытого у данного участника рынка ценных бумаг.

Какие-либо еще документы не нужны, так как налоговая может сама запросить их у участника рынка ценных бумаг (брокера или доверительного управляющего).

Об этом рассказала ФНС в письме от 06.07.2022 № БС-4-11/8544@.

Еще об ИИС:

Инвестор сохранит вычет по НДФЛ, если второй ИИС банк открыл по ошибке

Инвесторам могут сохранить налоговый вычет по НДФЛ при переводе активов с ИИС другому брокеру

Инвестиционный вычет

Запрашивать иные документы, кроме как о зачислении денег на ИИС, налоговая не вправе

При проверке декларации нужны только документы о факте зачисления денег на ИИС. Больше ничего налоговая запрашивать не должна, так как располагает сведениями об ИИС от налоговых агентов.

Повышение квалификации

Платный контент, доступный в «Премиум». Что такое «Премиум»?
Налог на имущество организаций

Обзор спорных вопросов по имущественным налогам бизнеса

Земля для ИЖС у коммерческой фирмы может облагаться низким налогом. Не всякая инвестиция – это капвложение с льготой по налогу на имущество.

Обзор спорных вопросов по имущественным налогам бизнеса

Мероприятия

Разместить
Читать еще