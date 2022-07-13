Запрашивать иные документы, кроме как о зачислении денег на ИИС, налоговая не вправе

Инвестиционный вычет можно получить с суммы не более, чем 400 000 рублей. Для этого нужно заполнить декларацию 3-НДФЛ и приложить к ней документы о зачислении денег на ИИС.

Таким документами могут быть:

платежное поручение, если деньги зачислялись со счета,

приходно-кассовый ордер, если передавались наличные в кассу участника рынка ценных бумаг,

поручение на перевод денег, а также отчет о движении средств по счетам, если деньги зачислялись на ИИС с другого счета, ранее открытого у данного участника рынка ценных бумаг.

Какие-либо еще документы не нужны, так как налоговая может сама запросить их у участника рынка ценных бумаг (брокера или доверительного управляющего).

Об этом рассказала ФНС в письме от 06.07.2022 № БС-4-11/8544@.

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